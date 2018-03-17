СМИ: Бизнесмена Глушкова могли задушить в Лондоне собачьим поводком

Российского предпринимателя Николая Глушкова могли задушить собачьим поводком, сообщило издание Independent со ссылкой на источники.

Гражданин РФ, бизнесмен, экс-глава финансового департамента АвтоВАЗа и бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" Глушков скончался в Лондоне 12 марта.

Источники, близкие к расследованию смерти россиянина, сообщили газете, что версию с удушением рассматривают британские следователи.

Ранее в окружении соратника покойного бизнесмена Бориса Березовского заявляли, что Глушков скончался от удушья.

Посольство РФ в Великобритании официально запросило у властей страны информацию об обстоятельствах смерти Николая Глушкова.

Глушков известен как соратник покойного предпринимателя Бориса Березовского. В 2004 году он был приговорен к трем годам и трем месяцам заключения по делу о хищении средств авиакомпании. В 2010-м россиянин получил политическое убежище в Великобритании. В марте 2017-го Савеловский суд Москвы заочно приговорил предпринимателя к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-е годы.