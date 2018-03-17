Трамп разрешил официальные контакты США с Тайванем

Официальные контакты между властями США и администрацией Тайваня будут возобновлены. Соответствующий закон подписал американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

Теперь официальным лицам США "всех уровней" разрешается совершать поездки на Тайвань для встречи со своими коллегами, которых, в свою очередь, также будут охотно принимать в Вашингтоне "на взаимных условиях", говорится в документе. Новые правила, в частности, касаются госдепа, Пентагона и других ведомств.

С 1979 года контакты между США и Тайванем осуществлялись на неофициальной основе.

В начале марта МИД КНР заявил, что Пекин сделал строгое представление Вашингтону из-за принятия в Сенате США данного закона. В ведомстве отметили, что этот документ "серьезно нарушает принцип одного Китая и три китайско-американских консенсуса".