Тысячи тел остались под завалами в Ракке после бомбежек коалиции

Под завалами в сирийской Ракке находятся тысячи тел мирных жителей и боевиков.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что большая часть города опасна для проживания. Трупы разлагаются, уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию.

При этом в населенном пункте не без помощи США формируются так называемые органы власти из "Демократической федерации Северной Сирии", которые насильно заставляют людей оставаться в разбомбленных международной коалицией районах, препятствуя их выезду в безопасные районы.