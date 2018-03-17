"Урал" разгромил "СКА-Хабаровск" в выездном матче ЧР

"Урал" одержал крупную победу со счетом 3:0 над "СКА-Хабаровском" в выездном матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Голами отметились Владимир Ильин (27-я и 89-я минуты) и Отман Эль-Кабио (72).

Таким, образом, "Урал" прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию и, набрав 28 очков, находится на восьмом месте турнирной таблицы. "СКА-Хабаровск", в свою очередь, потерпел девятое подряд поражение в чемпионате России. Дальневосточная команда располагается на последнем месте с 12 очками в активе.

Отметим, что встреча началась с минуты молчания в память о бывшем игроке хабаровской команды, лучшем бомбардире в истории клуба (100 голов) Владимире Козлове, который скончался 13 марта на 62-м году жизни.

В следующем матче "Урал" на домашнем поле сыграет с казанским "Рубином" 1 апреля, "СКА-Хабаровск" в тот же день на выезде встретится с грозненским "Ахматом".