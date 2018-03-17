В Брюсселе на выборах президента РФ проголосуют потомки Пушкина

Потомки "первой волны" эмиграции, в том числе прямые потомки великого русского поэта Александра Пушкина смогут проголосовать на участке в посольстве РФ в Брюсселе на выборах президента РФ. Об этом сообщил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

"На учете российских консульских учреждений состоят порядка 5 тысяч граждан РФ. Среди них есть и потомки так называемой первой волны эмиграции, в том числе - прямые потомки великого поэта Александра Сергеевича Пушкина - Александр Александрович и Мария Александровна Пушкины, которые обозначили свое намерение принять участие в выборах", - цитирует РИА Новости комментарий посла в связи с предстоящими 18 марта выборами.

В Бельгии будет открыты два избирательных участка: в посольстве России в Брюсселе и в генконсульстве в Антверпене​​​. У всех граждан РФ, имеющих при себе действующий паспорт, есть возможность принять участие в голосовании. Проголосовать смогут и россияне, находящиеся в стране с туристическими целями или рабочим визитом.