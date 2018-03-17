В Генштабе заявили о признаках подготовки США к ударам по Сирии

Есть признаки подготовки к возможным ударам США по Сирии. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он, в частности, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" о том, что в Средиземном и Красном морях "созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет".

Сергей Рудской также рассказал о том, что сирийские войска проводят операцию по уничтожению "Джебхат ан-Нусры" (организации, запрещенной в РФ). Боевики активировали свои действия и усилили обстрелы жилых кварталов Дамаска, отметили в Генштабе.

По словам Сергея Рудского, боевики готовят серию провокаций с отравляющими веществами при поддержке США. Эти провокации должны стать поводом для обвинения сирийских войск в применении химического оружия против мирных жителей.

- В районе город Эт-Танф американскими инструкторами подготовлены несколько групп боевиков для проведения на юге Сирии провокаций, - цитирует ТАСС слова Рудского.