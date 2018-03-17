В Париже презентовали сборник переписки Ельцина с Миттераном и Шираком

В рамках проходящей в Париже книжной ярмарки состоялась презентация двуязычного сборника переписки первого президента России Бориса Ельцина с его французскими коллегами Франсуа Миттераном и Жаком Шираком.

Этот уникальный труд является первой и, скорее всего, не последней публикацией под эгидой "Трианонского диалога" - франко-российского форума гражданского общества, созданного по совместной инициативе Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в конце мая 2017 года в Версале.

На презентации, а она проходила в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли, что рядом с Эйфелевой башней, выступили видные эксперты, дипломаты, которые были непосредственными свидетелями разностороннего и интенсивного диалога на высшем уровне между Москвой и Парижем в 90-е годы прошлого столетия. Среди них бывший министр иностранных дел Франции Ролан Дюма, Пьер Морель, в свое время возглавлявший французское посольство в России, а после советник президента по международным вопросам, помощник Бориса Ельцина Дмитрий Рюриков.

Ректор МГИМО и сопредседатель Координационного совета "Трианонского диалога" Анатолий Торкунов назвал сборник "ценным изданием, в котором большинство документов никогда ранее не публиковались". Остановившись на деятельности форума, он поведал, в частности, о проекте широкого социологического опроса с целью выяснить, как россияне и французы воспринимают друг друга. Анатолий Торкунов выразил надежду, что его результаты будут интересны президентам России и Франции, с которыми Координационный совет "Трианонского диалога" планирует их ознакомить на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Высокую оценку сборнику, а также франко-российскому диалогу по линии "Трианонского диалога" высказала нынешний посол Франции в России Сильви Берманн. Она заявила, что, несмотря на ряд разногласий, президенты Франции и России "сохраняют и поддерживают очень тесные отношения". Сильви Берманн также сообщила, что работа по подготовке запланированного визита Эмманюэля Макрона в Россию продолжается. Это подтвердил и другой участник встречи в российском центре на Бранли спецпредставитель президента Франции по развитию связей с Россией Жан-Пьер Шевенман. Он сообщил, что в ближайшие дни отправится в Москву и Санкт-Петербург, чтобы обговорить детали предстоящей поездки хозяина Елисейского дворца.

О том, как родилась идея создания сборника, рассказал член координационного совета "Трианонского диалога", заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

- Как только Россия получила приглашение на парижский книжный салон в качестве почетного гостя, мы стали думать о том, какую "изюминку" подготовить в российско-французских культурных связях. Их оказалось множество. Это и издание новых книг до сих пор не переведенных на русский французских авторов, и русских писателей - на французский. Но вот когда стал формироваться "Трианонский диалог", получилось, что у нас в издательстве "Большая Российская энциклопедия" одновременно шла очень большая работа над перепиской Бориса Ельцина с главами иностранных государств и правительств. Тогда-то и было решено выделить в отдельный труд этот знаменательный период становления отношений новой России с Французской республикой.

По словам Владимира Григорьева, была проделана огромная работа, ибо документы приходилось отыскивать и собирать в разных местах. Некоторые письма были в МИДе, другие в архиве администрации президента. Заместитель главы Роспечати также сообщил, что уже опубликован второй том переписки Бориса Ельцина с главами государств и правительств, покрывающий 1996-1999 годы.

- А вот период с 1991-1995 годы пока не готов, - сообщил он. - Прежде всего, из-за несогласования публикации писем с американской стороной, и это имеет непосредственное отношение к сегодняшнему дню. Дело в том, что в этих письмах даны личные гарантии тогдашнего президента США Билла Клинтона относительно расширения НАТО на восток, и программы ПРО. Это, конечно, не документально оформленные договорные обязательства, но позиция изложена и в переписке указана.