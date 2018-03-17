В Португалии показали самую дорогую конфету в мире

На международном фестивале шоколада в португальском городе Обидуш была представлена самая дорогая в мире конфета. Она стоит почти 10 тысяч долларов, сообщает агентство "Интерфакс".

Даниэл Гомиш создал ограниченную коллекцию из тысячи таких конфет. В их состав помимо шоколада входит шафран, белые трюфели и мадагаскарская ваниль. Кроме того, конфеты покрыты 23-каратным золотом.

Гомиш не стал называть имена покупателей, но сообщил, что его сладости отправлены в Аргентину, Объединенные Арабские Эмираты, Анголу и Россию.