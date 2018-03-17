В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет

Вертолет, который на прошлой неделе кружил у посольства России в Вашингтоне, принадлежит местным правоохранительным органам и выполнял специальное задание. Об этом сообщила представитель вашингтонского отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн.

"Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома служб контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов", - рассказала РИА Новости Драйкорн.

При этом чиновница не стала отвечать на вопрос, к какой именно службе относится вертолет.

Ранее российское посольство на своей странице в Twitter опубликовало фотографии неизвестного вертолета. Поздно вечером 9 марта он долгое время кружил рядом с территорией диппредставительства РФ в Вашингтоне, освещая ее прожектором​​​. Российские дипломаты иронично предположили, что он мог искать "российское вмешательство в американские выборы".