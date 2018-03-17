В США запретили вертолеты с открытыми люками

В США ограничили перемещения вертолетов с открытыми люками. Такое решение приняло Федеральное авиационное управление после катастрофы в Нью-Йорке. Там в минувшее воскресенье упал в воду Ист-Ривер Eurocopter AS350.

В результате крушения два человека погибли сразу, трое скончались в больнице. Причиной катастрофы могло стать случайное отключение клапана, регулирующего подачу топлива.

По одной из версий, во время маневра тяжелый предмет из незакрепленного багажа резко сместился и надавил на клапан. В итоге вертолет остался без тяги, пишет ТАСС.

Теперь для получения разрешения на полеты винтокрылые машины должны быть оснащены ремнями безопасности с легко расстегивающимися замками. Также будут "кардинально пересмотрены" правила техники безопасности при аварийной посадке вертолетов.

Главная задача, чтобы в условиях ЧП пассажиры могли самостоятельно выбраться из салона.