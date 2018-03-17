Захар Прилепин не исключил, что напишет новую книгу о событиях в Донбассе

Писатель Захар Прилепин не исключил того, что в будущем может написать книгу о событиях в Донбассе. Он рассказал в интервью РИА Новости, что уже давно не записывает то, что с ним происходит на востоке Украины.

- Есть очень много фраз, ситуаций, надеешься на память... А я вспоминаю сейчас, что было год назад, полтора, и ничего не помню уже. Может, это и правильно. Если делаешь записки, они потом над тобой довлеют, они начинают руководить тобой…. Большое видится на расстоянии. Отошел - и вот то, что запомнилось, видимо, будет самым главным, - поделился своими мыслями Прилепин.

Отвечая на вопрос о новых книгах, писатель сказал о том, что "наверное, написал бы", поскольку "кто-то должен об этом написать".