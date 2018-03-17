Жертвами крушения самолета на Филиппинах стали 10 человек

На Филиппинах в результате крушения легкомоторного самолета Piper PA-23 Apache погибли десять человек. Об этом передает портал tourismnewslive.com со ссылкой на местные СМИ.

Технические неполадки в самолете начались сразу после его вылета из местного аэропорта. Вскоре самолет рухнул на дом в жилом квартале города Пларидел, провинции Булакан. В результате авиакатастрофы погибли пять человек, находившихся на борту самолета. Жертвами инцидента также стала семья из пяти человек, которые проживали в доме.

Причины аварии пока не называются.