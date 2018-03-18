Антон Шипулин упустил серебро эстафеты на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. "Золото" взяла Норвегия, а серебряные медали достались австрийцам.

Наши спортсмены отстали от победителей на 56,9 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Вплоть до ухода с последнего огневого рубежа вторую позицию сохранял Антон Шипулин. Однако на финишный круг ему не хватило скорости. И в результате россияне финишировали третьими.

Чуть ранее россиянки Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт стали девятыми в эстафете, уступив победительницам француженкам 2 минуты 39,3 секунды.

Следующий этап Кубка мира состоится в Тюмени с 22 по 25 марта 2018 года.