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18.03.2018 16:40
Рубрика: В мире

Бывший офицер ФРГ попросил политического убежища в России

Текст: Юрий Сизов
С просьбой о предоставлении политического убежища обратились в посольство России в Латвии бывший офицер ФРГ Маркус Бергфельд и его жена Соня. Эту информацию в латвийской столице подтвердила местным СМИ пресс-служба российского посольства.

По сообщению дипломатической миссии РФ, "семья Бергфельд обратились в консульский отдел с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории РФ. Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры".

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Ранее в местной печати вызвала повышенный резонанс информация о том, что экс-офицер бундесвера Бергфельд и его жена попросили политического убежища для себя и своих детей. В обмен на помощь глава семьи готов был раскрыть РФ некую "сверхсекретную информацию". По его словам, на родине он и его близкие уже продолжительное время подвергаются травле. Маркус опасается, что в случае их возвращения в ФРГ семье грозит реальная опасность.

Более того, Бергфельд уверен, что "гонения и планомерное уничтожение семьи" связаны с тем, что он еще в 2011 году получил доступ к особо важной информации. В те годы Маркус работал на засекреченном военном объекте, где размещалось американское ядерное оружие. По словам Бергфельда, после того как он стал носителем "сверхсекретных данных", его уволили без объяснения причин, а его семья стала подвергаться унизительному прессингу.

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Все началось с того, что Соню и Маркуса лишили родительских прав. Семья Бергфельдов попыталась вернуть через суд своих детей, отправленных в детские дома, однако получила отказ. В итоге им все-таки удалось забрать троих сыновей и уехать в Испанию, а две дочери остались в Германии.

Как рассказал популярному латвийскому радио Baltkom, вещающему на русском языке, президент Европейского информационного центра по правам человека в Вене Гарри Мурей, который помогал семье Бергфельд получить убежище, в настоящий момент семья уже покинула Латвию и отправилась в Россию.

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