Президентская кампания-2018 завершена. Конечно, еще осталось зафиксировать итоговые цифры, полученные кандидатами, но эта скрупулезная работа вряд ли займет длительное время и вряд ли существенно изменит предварительные результаты.

Поэтому уже сейчас можно сделать основные выводы о том, насколько результативными оказались подходы к организации кампании и насколько эффективными были стратегии участников гонки.

Начнем с организаторов, то есть с Центризбиркома.

ЦИК удалось решить одну из важнейших задач любых выборов - сформировать представление у граждан о честности и легитимности всей цепочки электоральных процедур.

Не исключено, что это связано с персональным фактором - фигурой председателя Комиссии, которая вызывает особое доверие. Но вполне вероятно, то сыграл свою роль и технологический фактор грамотной информационной стратегии.

Нельзя было не заметить, что ЦИК впервые проводил такую мощную агитационную кампанию. Нельзя было не увидеть, что ЦИК пытается оперативно реагировать на любые проблемы и любые претензии.

Что бы ни говорили критики, а они будут всегда, социологи ВЦИОМ, несколько раз замеряя настроения до дня голосования, зафиксировали: почти 80 процентов респондентов согласны с тем, что кампания проходит либо абсолютно честно, либо всего лишь с небольшим количеством нарушений.

ЦИК удалось решить одну из важнейших задач любых выборов - сформировать представление у граждан о честности и легитимности всей цепочки электоральных процедур

ЦИКу как-то незаметно удалось решить важную задачу - провести ревизию списков избирателей. Среди политтехнологов ее называют не очень красивым термином "чистка мертвых душ".

Несмотря на технический характер процедуры, она имеет довольно серьезное значение как для результата голосования, так и для восприятия честности выборов. Хотя в предыдущие годы этой самой "чистке" и не уделяли достаточного внимания. Каждый раз не хватало то сил, то средств. В этот раз за чистку решили взяться всерьез.

В результате удалось найти и убрать из списков значительное количество избирателей, которые на самом деле выбыли либо по "естественным" (к сожалению), либо по техническим причинам - поменяли место жительства.

По данным главы ЦИК, речь идет о более чем 1,5 млн избирателей. На самом деле это огромная работа. Памфилову за эту работу можно только похвалить. Теперь претензий по данному вопросу будет намного меньше. Можно считать эффективно решенной ЦИК и задачу по предоставлению возможности для голосования т.н. "мобильным избирателям".

Речь идет не только о тех, кто находится в командировках или на отдыхе, но и о тех, кто живет в пределах одного субъекта Федерации не по месту регистрации. О тех, кто в день голосования вынужден находиться на работе и не может ее покинуть - военнослужащие, полицейские, работники сферы транспорта и т.д. Прежде открепительные удостоверения были важны для того, чтобы часть избирателей, которые не имели возможности по тем или иным причинам присутствовать в день выборов на своем избирательном участке, не лишались возможности, как принято говорить, "выполнить свой гражданский долг".

На самом деле речь идет совсем не о долге, а о праве голоса, которого без наличия специальной процедуры они лишались. Однако эти открепительные как инструмент вызывали много нареканий. Оппозиция считала их одним из способов для манипуляций и фальсификаций.

Теперь эту проблему удалось решить. После отмены открепительных удостоверений создан новый, более прозрачный инструмент для регистрации мобильных граждан - с использованием многофункциональных центров и сайта Госуслуг.

В итоге таких набралось аж 5,6 миллиона. Это очень значительное число граждан, которые получили возможности реализовать свое конституционное право.

Инструментом для повышения доверия к процедуре подсчета голосов в принципе должно стать и обеспечение камерами видеонаблюдения территориальных избирательных комиссий (ТИК). Практика предыдущих лет предполагала подобный визуальный контроль на участковых комиссиях. К другим удобным техническим средствам обеспечения чистоты процедуры можно отнести и специальную защиту QR-кодом протоколов для сканирования в ТИКах.

Избирательная кампания прошла без каких-либо серьезных эксцессов, а итоговые результаты кандидатов зависят в первую очередь не от организационных процедур, а от них самих

На выборах теперь более широко представлены наблюдатели. В 2018 году, в отличие от предыдущего цикла, наблюдателей могут зарегистрировать более 101 субъекта: 8 кандидатов, 7 партий, выдвинувших кандидатов, Федеральная Общественная палата и общественные палаты регионов.

Не стали на этот раз ограничивать и количество международных наблюдателей. В итоге число таковых выросло более чем в два раза - их набралось почти полторы тысячи.

Можно было бы перечислить еще ряд мер для обеспечения чистоты процедуры, на которые власти пошли в предыдущий период.

Например, для повышения доверия к избирательной системе, обеспечения прозрачности выборов было своевременно ужесточено уголовное законодательство. В июле 2017 года в Уголовной кодекс была введена статья 142.2, в которой говорится о серьезном наказании за "незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня".

Речь идет о тех, кто готовится к организации различных "каруселей". Не секрет, что на этот раз радикальные оппозиционеры пытались организовать такую карусель в Москве для дискредитации выборов.

В целом можно сделать вывод, что избирательная кампания прошла без каких-либо серьезных эксцессов, а итоговые результаты кандидатов зависят в первую очередь не от организационных процедур, а от них самих.

В подтверждение всех этих выводов можно рассмотреть первые цифры явки избирателей, которые зафиксированы Центризбиркомом.

Результаты заметно выше, чем на прошлых президентских выборах, а это как раз можно напрямую связать с повышением доверия к избирательной системе, и это, наверное, самый лучший и убедительный показатель эффективности работы Памфиловой и ее команды.