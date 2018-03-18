ЦИК: Явка по России на 10:00 составила рекордные 16,65 процента

Средняя явка на выборах президента России по состоянию на 10:00 московского времени составила 16,65 процента от списочного состава избирателей. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.

Это больше, чем в то же время в ходе предыдущих кампаний по выборам главы государства.

По словам главы ЦИК, в 2000 году до десяти утра на участки пришли 6,36 процента россиян, в 2004 году - 8,01 процента, в 2008 году - 8,94 процента, в 2012 году - 6,53 процента, а "в 2018-м - 16,65 процента".

Всего в списки избирателей внесены 107 миллионов 230 тысяч избирателей. Голосование продлится в каждом регионе до 20:00. Новые данные по явке ЦИК огласит в 14:00.