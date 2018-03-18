ЦИК обработал половину бюллетеней, у Путина 75% голосов

Действующий глава государства продолжает уверенно лидировать на выборах президента России. После обработки половины бюллетеней (50,01%) Владимир Путин набирает 75,01% голосов.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Центральной избирательной комиссии, которые обновляются по ходу ввода данных протоколов в систему "Выборы".

Согласно этим данным, на втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у которого на данный момент 13,39% голосов, на третьем - представитель ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.

Далее следуют: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,42%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,82%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Борис Титов ((Партия роста)) - по 0,65%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,63%.