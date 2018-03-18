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18.03.2018 22:56
Рубрика: Власть

ЦИК: Путин набирает 74,22% после обработки 40% протоколов

Текст: Валентина Егорова
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с результатом 74,22 процента после обработки 40 процентов протоколов. Такие данные обнародовал Центризбирком. Второе место удерживает представитель КПРФ Павел Грудинин с результатом 14,03 процента, третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51 процента голосов.
ЦИК: Путин набирает в Москве 72,6 процента, в Петербурге - 79,5 процента

Четвертую позицию занимает представитель "Гражданской инициативы" Ксения Собчак (1,41 процента).

Остальные кандидаты пока набирают менее одного процента. Григорий Явлинский ("Яблоко")  - 0,8 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,64 процента, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и Борис Титов (Партия роста) замыкают восьмерку с результатом  0,63 процента у каждого.
Явка по состоянию на 18:00 московского времени составила 60 процентов.

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