ЦИК закончил обработку 25% протоколов, лидирует Путин

Действующий президент Владимир Путин лидирует с результатом 72,53% голосов после обработки 25% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает Центризбирком.

По данным ЦИК, после обработки четверти протоколов кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 15,44% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84% голосов.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак набирает 1,39%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,78%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") - 0,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,62%, Борис Титов (Партия роста) - 0,61%.

ЦИК продолжает обработку протоколов.