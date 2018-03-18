ЦСКА сыграет с "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы

В четвертьфинале Лиги Европы московский ЦСКА встретится с английским "Арсеналом". Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный - 12 апреля в столице России.

Жребий оказался неблагосклонен к единственному нашему представителю в еврокубках. Наряду с мадридским "Атлетико" английский клуб считается одним из фаворитов турнира. Даже несмотря на нестабильные выступления "канониров", как еще называют "Арсенал", в нынешнем сезоне в Премьер-лиге.

- Самым грозным вариантом был "Атлетико". А затем "Арсенал", - отметил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Нам выпал топ-клуб, но мы постараемся выйти в полуфинал.

Также в 1/4 финала сыграют: "Атлетико" - "Спортинг", "Лацио" - "Зальцбург" и "РБ Лейпциг" - "Марсель".

Определились четвертьфинальные пары и в Лиге чемпионов. Полный состав выглядит так: "Ювентус" - "Реал", "Ливерпуль" - "Манчестер Сити", "Севилья" - "Бавария", "Барселона" - "Рома".