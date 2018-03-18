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Рубрика: Общество

Диагноз ставит пациент

В больницах оценят качество еды и улыбки медсестер
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Работу больниц и поликлиник будут оценивать по их сайтам, по тому, насколько легко записаться к врачу и доброжелателен медперсонал.

Минздрав подготовил проект новых общих критериев независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями.

Министерство предлагает оценивать комфортность и удобство по таким критериям, как открытость и доступность информации о медорганизации. Это что касается сайта, того, насколько он информативен.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Следом идет вместе с доступностью записи к врачам в поликлинике еще и то, долго ли приходится ждать приема, насколько чисто в медучреждении, есть ли где посидеть, а в стационаре - есть ли необходимые лекарства и хорошо ли там кормят. Среди критериев также доброжелательность и вежливость медперсонала, удовлетворенность условиями оказания услуг (в том числе подсчитывается количество пациентов, готовых порекомендовать это медучреждение своим знакомым). В обновленные критерии отдельным разделом включена и оценка комфортности посещения медучреждений людьми с ограниченными возможностями.

Оценивать работу врачей и медучреждений начали с 2014 года. Как сообщает минздрав, сегодня такой независимой оценкой охвачено 100 процентов медучреждений, оказывающих услуги в рамках ОМС. Но пока оценка проводится по довольно сложным формулам. Предполагается сделать ее общей для всех типов медучреждений и более понятной. Добиваться этого будут с помощью балльной системы. За каждый критерий - определенное число баллов.

Например, максимальное количество баллов за вежливость и доброжелательность работников регистратуры или приемного отделения - 40, а за информативность сайта - 30.

Как пояснил "РГ" руководитель общественной организации "Лига защиты пациентов" Александр Северский, к сожалению, сейчас о проведении независимой оценки знают в основном чиновники. "Независимую оценку проводит общественный совет, сформированный в каждом регионе местным минздравом, - рассказывает Северский. - Проводится она не реже одного раза в год".

40 баллов за вежливость и доброжелательность работников регистратуры или приемного отделения и 30 баллов за информативность сайта - максимальные оценки медикам от пациентов

Принимать в ней участие могут и пациенты. На сайтах больниц и поликлиник должен быть отдельный раздел "Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями". Но, если честно, многие ли из нас, пациентов, об этом знают или когда-то заходили в раздел независимой оценки и нажимали кнопку "участвовать"? А есть ли те, кому предлагали заполнить анкету после посещения поликлиники или выписки из стационара? Эксперты признают, что информированность пациентов о том, что они могут оставить свой отзыв о работе медучреждения, крайне низкая.

И все потому, как считает директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович, что медучреждения сами не заинтересованы в том, чтобы их оценивали. "Во всем мире существует такое понятие, как пациентоориентированное поведение врачей, - поясняет Попович. - У нас пока не понятно, под что заточена эта независимая оценка. Минздрав хочет держать на контроле главных врачей, получить максимальную информацию о больницах и поликлиниках? Или все это делается для того, чтобы качество оказания медицинских услуг менялось в лучшую сторону?"

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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Система здравоохранения консервативна, но, как отмечает Александр Северский, за последние годы много что удалось изменить в лучшую сторону. Например, убрать так называемые приписки, то есть услуги, которые пациентам реально не оказывались, но за какие государство платило. "Например, в регионе в 2013 году было оказано 700 миллионов услуг, а в 2014-м, после перехода на подушевое финансирование медучреждений, когда деньги перечисляются за каждого конкретного пациента, уже 400 миллионов. Получается, что 300 миллионов услуг были просто приписаны", - уточняет Северский. Серьезным шагом навстречу пациентам, напоминает Лариса Попович, стала и возможность выбрать поликлинику для прикрепления. Сделать это может каждый пациент раз в год. Прикрепиться можно к любому медучреждению на территории России при наличии национального паспорта и полиса. Понятно, что из Магадана в Москву на прием к участковому не наездишься, но в городе проживания теперь реально выбрать лучшее место для лечения. Нахамили в одной поликлинике, пошел прикрепился к соседней. Кстати, эта система подстегивает и главврачей работать лучше, ведь вместе с пациентом уходят и деньги из бюджета.

Перед тем как поменять клинику, очень удобно ознакомиться с уже существующими рейтингами медучреждений. Найти их можно по ссылке: http://bus.gov.ru/pub/info-card/137592?activeTab=3&organizationGroup=542. Понятно, что любая оценка субъективна, и даже если по вежливости поликлиника набрала максимальное количество баллов, не факт, что каждый раз там будут мило улыбаться и принимать с распростертыми объятиями. Многое зависит от конкретного медработника. У врача или медсестры банально может быть плохое настроение.

Но, как констатируют эксперты, чем больше общедоступных оценок, тем эффективнее будет работать медицина. Пациенты все равно начнут активно пользоваться рейтингами и будут выбирать те медучреждения, которые занимают высшие места.

Кстати, с 1 апреля по 31 декабря 2018 года выразить свое мнение о работе медицинской организации можно будет через личный кабинет пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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