Эксперты обсудили проблемы банковского надзора

В четверг, 15 марта, в одном из столичных отелей прошел "круглый стол", посвященный деятельности ЦБ РФ и состоянию финансового сектора отечественной экономики, на тему: "Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты".

В ходе дискуссии ее участники постарались найти ответы на некоторые актуальные вопросы. Поддаются ли действия ЦБ на рынке прогнозированию? Как сделать банковский надзор эффективным? Несут ли чиновники регулятора ответственность за свои решения? И почему падает уровень доверия населения к кредитным организациям?

Участие в "круглом столе" приняли представители экспертного сообщества, банкиры, а также лидеры объединений вкладчиков. Модератором обсуждения выступил адвокат Сергей Гришанов, который предложил собравшимся поразмышлять над процессом оздоровления финансовой системы страны и его влиянии на банки. Это тем более актуально, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство и ЦБ продолжат расчистку банковского сектора.

По оценке старшего директора АКРА Кирилла Лукашука, зачистка стала заметным явлением в 2017 году: "Это был год крупных санаций, создания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и появления в нем трех крупнейших банков". Как выразился Лукашук, "вишенкой на торте стала ситуация с Промсвязьбанком, когда в течение недели было принято решение о санации без возможности развернуть его в другую сторону".

Глава АКРА отметил, что есть проблема, которая не была решена ФКБС: "Непрозрачность принятия решения о судьбе банка - либо отзыв лицензии, либо санация. Мы видим только заявления ЦБ, но ни в одном нормативно-правовом акте не прописаны механизмы и критерии, каким образом это решение вырабатывается".

Эксперт увидел здесь риск возможности "избирательного подхода регулятора" к банкам. Из-за него, подчеркнул Лукашук, АКРА, составляя рейтинги, испытывает сложности с прогнозированием развития событий в секторе.

Со своей стороны, главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев, имеющий 20-летний стаж работы в Центральном банке, сосредоточился на теме взаимоотношений ЦБ и участников финансовой отрасли. В начале выступления аналитик сформулировал идеальную модель надзора за кредитными учреждениями: "ЦБ должен быть заинтересован в том, чтобы у нас банковское сообщество было здоровым, чтобы оно было встроено в экономические механизмы, работало на позитивный вектор развития экономики".

Как заявил экономист, "нельзя признать современную систему надзора удовлетворительной". Ведь "если в течение четырех лет продолжается отзыв лицензий у банков по одним и тем же стереотипным основаниям, то куда смотрит регулятор?" - задался вопросом Беляев.

В заключение Михаил Беляев так же, как и предыдущий спикер, заявил, что фиксируемые аналитиками "ярые усилия по спасению некоторых банков были бы нормальными, но мы сразу видим тут очень большую избирательность".

Во второй половине дискуссии участники "круглого стола" сосредоточились на проблеме отсутствия обратной связи между регулятором и профессиональным сообществом, а также клиентами банков.

Руководитель Союза вкладчиков России и лидер инициативной группы вкладчиков банка "Югра" Николай Николаев обратил внимание аудитории на то, что у граждан, утративших сбережения в ликвидированных банках, отсутствует диалог с ЦБ. "Диалога у нас нет, мы получаем отписки, в которых говорят: ждите банкротства", - заявил общественный деятель. Между тем разбирательство регулятора с "Югрой" затрагивает интересы 35 тысяч так называемых вкладчиков-превышенцев, потерявших при лишении банка лицензии 16 млрд рублей.

ЦБ должен быть заинтересован в том, чтобы банковское сообщество работало на позитивный вектор развития экономики

Николаев отметил, что граждане опасаются безвозвратно утратить средства. Активист рассказал о следующем противоречии в законодательстве: "В законе о ЦБ указано, что Центробанк является (при банкротстве банка) кредитором последней очереди. Но при этом у него есть Агентство по страхованию вкладов, которое является кредитором первой очереди". "АСВ не отдельная структура, ее совет директоров состоит из 13 человек, и 7 из них - работники ЦБ", - пояснил общественник. Также Николаев призвал генпрокуратуру вмешаться в ситуацию и выяснить, имеет ли место злоупотребление со стороны ЦБ.

После представителя вкладчиков слово взял профессиональный финансист, экс-президент банка "Югра" Алексей Нефёдов. Он также перечислил несколько эпизодов, в которых решения регулятора вызывали вопросы с точки зрения права. В частности, банкир вспомнил, как структуру "принудительно, в ущерб закону об акционерных обществах, перевели из Мегиона в Москву". Более подробно Нефёдов рассказал о следующем: "Нашим сотрудникам за день до ввода временной администрации в 22.00 вручили предписание - досоздать резервы до 15.00 завтрашнего дня". Оспорить подобные вердикты, по словам банкира, затруднительно: "Ты обязан все сделать и лишь потом подавать на апелляцию". "Мы все исполнили и отчет отправили, но в тот же час в ЦБ принималось решение о вводе временной администрации", - сообщил Нефёдов.

Кроме того, г-н Нефедов указал на компрометацию в СМИ на брифинге руководства ЦБ 10.07.2017, когда появилась информация о наличии забалансовых вкладов в банке и выводе активов. Впоследствии это было опровергнуто ЦБ. "Я хочу спросить, кто за это ответит?" - возмущался Алексей Нефедов.

Также экс-президент "Югры" отметил эпизод с досрочным проведением страховых выплат вкладчикам банка, произведенных на 4 дня раньше срока, установленного ФЗ N 177. Алексей Нефедов считает, что это было сделано для того, чтобы руководство и собственники банка не смогли апеллировать к решению о вводе временной администрации.

Некоторые выступавшие заявляли, что действия руководства ЦБ порой не отвечают интересам государства и госслужбы.

Сергей Гришанов, модератор "круглого стола", подводя итоги дискуссии, отметил два нюанса: "С одной стороны, сотрудники ЦБ из-за его особого статуса под действие статьи УК "Злоупотребление должностными полномочиями" не попадают. Однако в тот момент, когда в банк введена временная администрация в лице АСВ, ее должностные лица потенциально могут быть привлечены к ответственности".

Как констатировали участники "круглого стола", более четкое встраивание Центробанка России в правовое поле государства могло бы способствовать как повышению эффективности надзора за финансовым сектором, так и устранению "белых пятен", о которых говорили выступавшие.