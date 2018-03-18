Экспортеры лома черных металлов угрожают акциями протеста, если в правительстве подпишут запрет на экспорт лома через порты Дальнего Востока. Об этом они заявили на пресс-конференции, которую провели на площадке информационного агентства "Россия сегодня".

Инициаторами пресс-конференции выступили Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов "РусЛом" и ее директор Виктор Ковшевный. Само мероприятие носило закрытый характер, а состав участников вызвал некоторое недоумение. Так, помимо господина Ковшевного в дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин (КПРФ), депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ), ранее возглавлявший комиссию по работе с молодежью при МГК КПРФ, а также Татьяна Костикова из профсоюза ломозаготовителей и ломопереработчиков (официально такой организации не существует).

Представителей профессионального сообщества - крупные ломозаготовители, металлургические заводы, Минпромторг России - к участию в пресс-конференции по столь важному вопросу не пригласили. Участники рынка узнали о ней из СМИ. И к прозвучавшим там громким заявлениям отнеслись скептически. В частности, так высказалось и руководство завода "Амурметалл".

"Главное - сразу правильно определиться с понятиями "ломосдатчик", "ломозаготовитель" и "экспортер". Ломосдатчики и ломозаготовители - это люди и компании, работающие на земле, которые на ежедневной основе ведут тяжелую работу по сбору и заготовке лома черных металлов. Экспортеров же можно сравнить со спекулянтами. Они зарабатывают исключительно на разнице в цене. Покупают лом подешевле, но продают его уже по высокой цене. Продают за границу - комбинатам из Южной Кореи, которые на самом деле финансируются американским компаниями", - говорит генеральный директор "Амурметалла" Сергей Кузнецов.

При продаже сырья за рубеж экспортеры используют серые схемы ухода от налогов. Лом черных металлов из России коммерсанты продают по фиктивной стоимости. По данным Федеральной таможенной службы, только за 2016-2017 годы с территории Дальнего Востока было вывезено 2,13 млн тонн лома черных металлов. Средняя цена декларирования 1 тонны экспортируемого лома составила 166 долларов США, примерно 9700 рублей. И это при реальной цене предложения в 293 доллара, или 17 600 рублей.

"Они занимаются благотворительностью, работают себе в убыток? Нет. Просто в официальных контрактах на поставку проходят одни суммы, а разница между реальной и "бумажной" стоимостью переводится на закрытые счета. Нетрудно посчитать, что в результате таких вот "схем" бюджет РФ недосчитывается миллиардов рублей в виде недополученных налогов и пошлин, а на офшорных счетах экспортеров остается свыше 200 млн долларов ежегодно", - говорит Сергей Кузнецов.

При продаже сырья за рубеж экспортеры используют серые схемы ухода от налогов

Сегодня, по данным аналитического издания "Металл эксперт", комбинаты из Южной Кореи готовы предложить экспортерам уже 375 долларов за тонну лома черных металлов. При этом коммерсанты, которые готовы продать все сырье за границу, утверждают: запрет на вывоз лома вводится ради единственного предприятия на Дальнем Востоке - завода "Амурметалл". А это, мол, нарушение антимонопольного законодательства.

Коммерсанты лукавят.

"Лом также покупают "Евраз", ММК и другие металлургические комбинаты", - говорят в "Восточно-Сибирской металлургической компании" (входит в ООО "ЕвразХолдинг"). Подтверждает эту информацию источник и в другой специализированной компании - "СГМК-Трейд", которая поставляет лом черных металлов на заводы Сибири и Урала. Так, по данным ОАО "РЖД", в 2017 году в адрес других металлургических комбинатов с территории Дальнего Востока было направлено порядка 700 тысяч тонн лома.

"Амурметалл" находился в кризисном состоянии почти десять лет и вышел из него только в прошлом году. Конкурсный управляющий, который готовил имущественный комплекс к продаже, на тот момент не видел будущего завода и был уверен: "Амурметалл" вновь вернется к банкротству через пару лет. Однако за год новый собственник - группа компаний "Торэкс" - сумел не только оперативно вернуть предприятие к жизни и возобновить производство, но и получить скидку в 26,4% на железнодорожные перевозки металлолома в адрес завода.

Стоит отметить, что временные ограничения на экспорт лома вводились и до этого. Почти на год - в 2008-м, на полгода - в 2010-м. В июне 2015-го постановлением правительства РФ лом черных металлов был признан товаром, существенно важным для внутреннего рынка. Это дает право федеральным органам власти в исключительных случаях безапелляционно вводить ограничения на его экспорт. Уже тогда коммерсанты, занимающиеся этим бизнесом, выступали против такой меры и заявляли, что компании, занимающиеся сбором лома, просто закроются. Однако сегодня их стало только больше. По данным самого партнерства "РусЛом", на момент создания этой некоммерческой структуры в нее входило всего шесть участников. Сегодня же в картотеке (она находится в свободном доступе на официальном сайте партнерства) числятся уже 125 организаций, занимающихся сбором и заготовкой лома.

Фактически для ломозаготовителей и ломосдатчиков ничего не изменится, если запрет на вывоз лома за границу через морские порты будет введен. Просто вместо экспортеров лом будут покупать его непосредственные потребители - металлургические заводы, использующие электропечи.

В группе компаний "Торэкс" заявляют: сегодня "Амурметалл" покупает лом по рыночной цене, так как даже в своем домашнем регионе находится в условиях жесткой конкуренции за данный вид сырья с другими комбинатами, и любые попытки снижения цены ниже рыночной приведут к тому, что весь объем необходимого заводу сырья просто будет уходить в другие регионы.

На совещании в правительстве РФ, где принималось решение в пользу ограничения вывоза лома, представители "Амурметалла" заявили, что при полном обеспечении ломом черных металлов завод сможет перейти на 3-сменный график работы и уже в 2018 году принять на работу еще около 1200 сотрудников. Ежегодные отчисления в бюджет РФ в виде налогов, пошлин и сборов составят примерно 2 млрд рублей. Но главное, будет сделан еще один шаг к развитию и укреплению несырьевого экспорта из РФ.