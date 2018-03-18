Элла Памфилова положительно оценила работу общественников по наблюдению за выборами в Москве

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова положительно оценила работу Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве и поблагодарила волонтеров за работу. Соответствующее заявление она сделала журналистам по итогам осмотра видеоцентра, где работают волонтеры в Общественном штабе:

- Хочу сказать всем огромное спасибо. И волонтерам - это неравнодушные люди, которым не все равно, что происходит в Москве.

По словам главы ЦИК опыт столицы неоднократно распространялся на всю страну.В самом штабе сегодня отметили: общественные наблюдатели присутствуют на 96% избирательных участков. 100- процентного охвата, который планировался, не получилось лишь потому, что 127 волонтеров не вышли на дежурство по личным причинам. Это менее 4%.

Напомним, избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов избирателей.