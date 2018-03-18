Эрдоган сообщил о взятии Африна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о взятии под контроль подразделениями турецкой армии и оппозиционной официальному Дамаску "Сирийской свободной армии" (САА) столицы курдского анклава на севере Сирии - города Африн.

"Сегодня в 8.30 при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн. Город полностью перешел под их контроль. Большинство террористов сбежало. Оставленные ими мины-ловушки наши военные и сирийская оппозиция обезвреживают. Там сейчас развиваются флаги Турции и сирийской оппозиции", - заявил он. Его выступление транслировал турецкий телеканал NTV.

Напомним, вооруженные силы Турции совместно с САА начали 20 января операцию по захвату анклава Африн, получившую название "Оливковая ветвь". Официальный Дамаск осудил действия Анкары и настаивает на том, что территория Африна является неотъемлемой частью Сирии.