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Еще не вышедший фильм "Мстители: Война бесконечности" уже побил рекорд

Новость 18.03.2018, 18:30 | Текст: Олег Усков

Бушующая сборная солянка супергеройского кинокомикса "Мстители: Война бесконечности", выходящая в прокат 3 мая, в течение всего шести часов установила мировой рекорд по скорости продаж билетов.

Фото: kinopoisk.ru
Вышло видео о создании фильма "Мария Магдалина"

По сообщению The Verge, предпродажи начались в шесть утра пятницы на сервисе Fandango, практически тут же - к полудню - поборов предыдущего чемпиона - "марвеловский" комикс "Черная пантера", которому для установления рекорда понадобились сутки.

Уточнено, что до "Пантеры" рекорд принадлежал главному конкуренту Marvel - картине DC "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Поясняя неслыханный ажиотаж, сервис приводит слова участников проведенного опроса, заявляющих, что ждут не дождутся увидеть всех важных персонажей вселенной Marvel на одном экране разом - 97% голосов, 94% напирают, что рады будут полюбоваться, как Мстители и Стражи работают с коалиции.    

Напомним, в девятнадцатом порядковом фильме это вселенной снялись Роберт Дауни-младший, Джош Бролин, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Крис Прэтт, Элизабет Олсен, Бенисио дель Торо, Том Холланд, Энтони Маки, Чедвик Боузман, Пол Беттани, Коби Смолдерс, Бенедикт Вонг, Зои Салдана, Карен Гиллан, Вин Дизель, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Пом Клементьефф, Скарлетт Йоханссон, Данай Гурира, Пол Радд, Дон Чидл, Летишиа Райт, Себастиан Стэн, Бенедикт Камбербэтч.

В картине персонажи, включая команду Стражей Галактики, объединяются, чтобы единым фронтом пойти на архизлодея Таноса, пытающегося прибрать к рукам могучий артефакт - Камни бесконечности.

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