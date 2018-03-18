Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира-2018 в России. Об этом после заседания совета ФИФА в Боготе заявил президент организации Джанни Инфантино.

Швейцарец и ранее неоднократно говорил о том, что технология VAR будет использоваться на грядущем ЧМ. Впервые на крупном международном турнире она была опробована летом прошлого года на Кубке конфедераций в России. С этого сезона ее применяют в чемпионатах Италии и Германии.

- Видеоповторы необходимы, - отметил Инфантино. - Знаю, что по VAR были определенные вопросы, но я не сомневаюсь: технология поможет судьям.

Еще одно важное изменение в правилах - использование четвертой замены в дополнительное время. Как и в случае с видеоповторами, дискуссии по данному вопросу велись не один год. Но в итоге совет ФИФА одобрил эту идею.