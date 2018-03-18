Фото: Александр Розенбаум проголосовал на выборах президента России

Известный российский музыкант Александр Розенбаум проголосовал на выборах президента России.
Фото Розенбаума на участке выложено в Instagram.
"Отдал гражданский долг", - прокомментировал музыкант снимок.
Отдал гражданский долг. #выборы2018 #выборыпрезидента #выборыпрезидентарф2018
Публикация от Александр Розенбаум (@rozenbaum.ru)
Известный российский музыкант Александр Розенбаум проголосовал на выборах президента России.
Фото Розенбаума на участке выложено в Instagram.
"Отдал гражданский долг", - прокомментировал музыкант снимок.