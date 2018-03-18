Фото: Родион Щедрин проголосовал в Мюнхене

Родио́н Константи́нович Щедрин -советский и российский композитор и пианист, педагог - отдал свой голос в Мюнхене #важенкаждыйголос #выборы2018 pic.twitter.com/rYFQXoAoiy— ГК России🇷🇺 Мюнхен (@rumunix) 18 марта 2018 г.
Прославленный российский композитор и пианист Родион Щедрин проголосовал на выборах президента России.
Он отдал свой голос в Мюнхене на территории Генерального консульства РФ, сообщает официальный Twitter-аккаунт дипмиссии.
85-летний Родион Щедрин проживает в основном в Мюнхене с начала 1990-х годов, куда перебрался вместе с ныне покойной супругой, балериной Майей Плесецкой.
Кстати, на том же участке в Мюнхене проголосовал и народный артист РФ, балетмейстер Игорь Зеленский.