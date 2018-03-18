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18.03.2018 23:33
Рубрика: В мире

Добро в мешках

Во Франции нашли необычный способ помочь бездомным
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Одна из французских благотворительных организаций, базирующаяся в Париже, предложила французам новый метод сдачи вещей для бездомных. Вместо того чтобы ходить в специальные пункты приема, добросердечные граждане могут оставить теплые куртки, шарфы и шапки прямо на улице, развесив их на столбах, заборах или деревьях. Чтобы избежать порчи вещей, их помещают в водонепроницаемый пакет, на котором люди также нередко оставляют свои пожелания. Самое распространенное из них: "Меня не потеряли, а оставили здесь для тебя, чтобы ты не мерз".
В Париже прошла акция против произвола полиции в отношении мигрантов

Очевидно, необходимость в подобной акции появилась в связи с недавними морозами, которые буквально шокировали всю Европу и Францию в том числе. Однако благотворительная организация не планирует приостанавливать свою деятельность с наступлением лета. Наоборот, призывает всех французов быть щедрыми и добросердечными в любое время года.

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