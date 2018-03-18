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18.03.2018 16:52
Рубрика: Спорт

Константин Рауш: Всегда хотел играть за сборную России

Текст: Артур Нанян
Сегодня сборная России начала подготовку к первым контрольным матчам в этом году. Уже в эту пятницу в Москве наши футболисты встретятся в Москве с Бразилией, а 27 марта в Санкт-Петербурге с французами.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Перед этими встречами российская сборная столкнулась с большими кадровыми проблемами, особенно в защите. Георгий Джикия и Виктор Васин получили разрыв крестообразных связок колена и пропустят несколько месяцев. Не поможет команде в предстоящих матчах Марио Фернандес. Один из тех, на кого главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов точно сможет рассчитывать в ближайшее время - защитник московского "Динамо" Константин Рауш, который закрывает левый фланг обороны. Всю свою игровую карьеру этот футболист провел в Германии, но нынешней зимой вернулся на родину спустя 22 года, подписав контракт с московским "Динамо".

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Вас впервые вызвали в сборную в качестве игрока российского клуба. Это особенный момент?

Константин Рауш: Конечно. Сейчас все немного по-другому. Хотя бы потому, что не надо лететь из Германии в Москву, а потом обратно. Кроме того, приятно, что Черчесов следит за моей игрой и доверяет мне.

Осенью прошлого года вы играли с Аргентиной и Испанией. Сейчас на очереди - Бразилия с Францией. Кто из этой четверки сильнее?

Константин Рауш: Наверное, Аргентина. Там все-таки Месси есть. Но матчи с бразильцами и французами будут очень интересными. Хотя жаль, что не будет Неймара. Хотелось бы проверить себя против такой звезды.

Давайте о чемпионате мира. Что скажете о нашей группе?

Константин Рауш: Нелегко будет. Но эта та группа, из которой можно выходить. Все в наших руках.

Не исключено, что в матче с Египтом именно вы будете играть против их лидера Мохамеда Салаха. Как его сдержать?

 

Константин Рауш: Посмотрим. Сейчас он неудержим. Салах - один из лучших игроков мира. Таких футболистов сложно опекать все 90 минут. Будет момент - и он воспользуется ситуацией. Но надо будет постараться ему помешать.

Кто фаворит нашей группы?

Константин Рауш: Уругвай. У этой команды есть все, чтобы бороться за главный трофей.

Кого бы вы отметили у них, кроме Луиса Суареса и Эдинсона Кавани?

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Константин Рауш: Защитников Диего Година и Хосе Хименеса. Очень цепкие и классные игроки. Ну и, конечно, Суарес и Кавани, о которых вы говорили. Даже не знаю, у какой еще сборной в мире есть такая связка нападающих.

На что наша сборная может замахнуться на ЧМ?

Константин Рауш: Самое главное - выйти из группы. А потом все всякое может произойти. Надо просто играть как команда. Как это сделала два года назад Исландия на чемпионате Европы. Чем мы хуже? Ничем. Так что все в наших руках.

Мечтал вернуться

Как проходит адаптация в "Динамо"?

Константин Рауш: Все прекрасно. Мне было легко, потому что в команде собраны отличные парни. У меня хорошее предчувствие перед решающей частью сезона.

Многие удивились, что вы выбрали "Динамо". Все-таки команда не борется сейчас за призовые места.

Константин Рауш: Самое важное для игрока - доверие тренера. А мне очень понравился разговор с Хохловым. Я понял, что мы с ним сработаемся. Кроме того, "Динамо" - очень известный, великий клуб.

У вас же наверняка были предложения от других команд.

Константин Рауш: Были варианты в Европе. Я вообще мог остаться в "Кельне". Но возвращение в Россию было моей мечтой. Я всегда думал об этом. И чемпионат мне нравится.

Вы еще лет шесть-семь назад говорили, что хотите играть за сборную России, но паспорт получили в 2015 году. Почему?

Константин Рауш: А раньше у меня не было предложения сыграть за Россию. Но я все равно хотел получить паспорт. Поговорил с родителями, обменялись мнениями, и решили: надо заняться этим вопросом.

И как все прошло?

Константин Рауш: Ничего сложного. Я собрал все документы и поехал с родителями в Гамбург, в консульство. Все чуть затянулось, но никаких проблем не возникло.

Экзамены не сдавали?

Константин Рауш: Нет. Хотя даже если пришлось бы, думаю, я бы справился.

Путешествие в Сибирь

Вы родились в Томской области. Что-нибудь помните о ней?

Константин Рауш: Когда мне было пять лет, мы переехали в Германию. Сами понимаете, ничего не помню. Но когда мне было 13, мы с родителями приехали в Сибирь. В мое родное село - Кожевниково.

И как впечатления?

Константин Рауш: Необычные. Мы катались со старшим братом на лыжах по Оби. Рыбачили с ним и дедушкой. Улов неплохим получился - полуметровая рыба! Впечатлений было много, но я все равно почти ничего не знаю о месте, где родился. Обязательно хочу вернуться. Пообщаться с людьми, посмотреть на все.

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Почему вы переехали в Германию? Не спрашивали у родителей?

Константин Рауш: Бабушка со стороны мамы очень хотела жить в Германии. Кроме того, в то время сразу несколько друзей родителей переехали туда. Мама с папой поддерживали с ними связь. В какой-то момент родители решились на этот шаг. Собрали вещи и поехали.

Кем работали родители?

Константин Рауш: Отец работал на местной фабрике, а мама - в магазине.

В семье говорили на русском?

Константин Рауш: Конечно. Я всегда старался помочь родителям учить немецкий, а они мне - не забыть русский. Но когда жил в Германии, мало практики было. А сейчас она есть. Так что скоро буду говорить на русском без ошибок.

Где вы жили на первых порах в Германии?

Константин Рауш: Есть такой городок - Целле. Не так далеко от Ганновера. Сразу после переезда мы остановились там на некоторое время у маминой сестры. А через пару лет построили двухэтажный дом.

Участвовали в строительстве?

Константин Рауш: Только если по мелочи. Мне тогда лет 8-9 было. А вот брат мой помогал. Я жил там с родителями лет до 17, а потом переехал в интернат "Ганновера".

Работал в фан-шопе

Брат не хотел играть в футбол?

Константин Рауш: Ему нравилось играть, но только ради удовольствия. Он ловил кайф. Как и все в детстве, ему просто хотелось чем-то себя занять.

В какой момент поняли, что хотите профессионально заниматься футболом?

Константин Рауш: Точно и не вспомню. Но я всегда думал о футболе. В детстве поздно возвращался домой, постоянно возился с мячом.

Помните дебют в Бундеслиге?

Константин Рауш: А как такое забудешь? Мне было 18 лет. Забавно, но первый матч в Бундеслиге я провел за "Ганновер" против своей следующей команды - "Штутгарта".

И как ощущения?

Константин Рауш: Помню, что ночью плохо спал. Это же мечта - сыграть в высшем дивизионе. Было шикарно. Хоть я и получил травму уже в первом тайме и пришлось покинуть поле. Кстати, через два дня после этого матча я подписал первый профессиональный контракт.

Какая у вас тогда зарплата была?

Константин Рауш: Не люблю говорить о таких вещах. Но раз вам интересно - в Германии в самом начале ты получаешь мало. А дальше зависит от выступлений. Хотя бывают и исключения. Например, Марио Гетце. Если ты такой же крутой в молодости, как и Гетце, то тебе могут сразу предложить большие деньги. Думаю, у него так и было. Но вообще это редкость.

Правда, что, играя за молодежный состав "Ганновера", вы еще и работали в его фан-шопе?

Константин Рауш: Да, правда. А что вас удивляет?

Нетипичная ситуация для футболиста. У нас вот редко такое встретишь.

Константин Рауш: А в Германии такое не редкость. Мне было 17-18 лет, но я уже тогда думал: а что, если с футболом не получится? Мало ли что может быть. Вот и пошел работать. Тем более, что у меня там практика была. Я год учился на торгового работника. Получал удовольствие, работая и играя в футбол одновременно. Я понимал необходимость второй специальности. Но когда я дебютировал в Бундеслиге, пришлось выбирать - работа или футбол. И я выбрал футбол.

Козел популярнее

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Последние два сезона вы провели в "Кельне". Символ этого клуба - козел. Правда, что он популярнее игроков?

Константин Рауш: Отчасти вы правы. Он очень важен для болельщиков. Вот вам история: в начале каждого сезона команды Бундеслиги встречаются с фанатами. Общаются, фотографируются. У нас в этот раз на стадионе собралось 52 тысячи человек. На поле выходит капитан, вратарь, потом все игроки по отдельности. И трибуны каждому аплодируют. А в конце выходит козел - Хеннес IX. И вот когда диктор объявил "Хеннес девятый!", вы бы слышали, что творилось на стадионе! Ему хлопали сильнее всех! Вот такая у него популярность.

А вообще какие они - немецкие фанаты? После поражений не боялись выйти на улицу?

Константин Рауш: Да нет, такого нет. Все зависит от ситуации. Болельщики в Германии очень страстные. На стадионы ходят даже в низших дивизионах. В целом, они неопасные. Но если вы проигрываете несколько матчей подряд, у них могут возникнуть претензии. И это нормально. Но все в пределах разумного.

Чем еще вам запомнился Кельн? Вы бы остались там жить?

Константин Рауш: Кельн - классное место. Но мой город - Ганновер. Потому что там живут родители, друзья. И все же ничто не сравнится с домом. Я имею в виду Россию. А Кельн мне запомнился карнавалом. О нем в городе все говорят, готовятся.

Расскажите.

Константин Рауш: Он проходит ежегодно в феврале. Карнавал - главное событие города. Люди наряжаются и выходят на улицы. Все гуляют, веселятся. Неважно - футболист ты, актер, или обычный житель. Ты надеваешь костюм, и тебя никто не узнает! Я на последнем карнавале вообще предстал казаком.

Откуда такая идея появилась?

Константин Рауш: Это был мой первый карнавал. Я вообще ничего не хотел надевать! Но ребята уговорили. Вместе искали в интернете костюм. И нашли.

Не смеялись над вами?

Константин Рауш: Нет, вы что? Я выглядел отлично (смеется). Очень хорошо сел костюм.

Россия - мой дом

Вы играли за немецкие сборные разных возрастов. Но в итоге выбрали Россию. Почему? Может потому, что поняли: в Бундестим у вас меньше шансов закрепиться, чем в России?

Константин Рауш: Понимаю ваш вопрос. Но все очень просто: я всегда хотел играть за сборную России. Но у меня не было предложений. Для меня никогда не стоял вопрос - играть за Германию или Россию. Я считаю, что ты должен выступать за ту страну, в которой ты родился. Да, мне нравилось в Германии. Болельщики, чемпионат - все супер. Но Россия - это мой дом.

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В 2007 году в составе юношеской сборной Германии вы стали третьими на чемпионате мира. Кто из известных игроков выступал с вами за ту команду?

Константин Рауш: К примеру, Себастьян Руди из "Баварии". Но главная звезда той сборной, конечно - Тони Кроос. Не удивлен, что он стал таким футболистом. Уже тогда у него были качества, которых не было у других.

Но вы ведь сами котировались тогда очень высоко.

Константин Рауш: Это правда. В 2007 году я получил серебряную медаль Фрица Вальтера (Фриц Вальтер - бывший капитан сборной ФРГ - прим. "РГ") как второй среди лучших игроков Германии в своем возрасте. Затем был период и в молодежной сборной. Но я всегда хотел играть за Россию. Здорово, что этот момент наступил.

Досье "РГ"

Константин Викторович Рауш родился 15 марта 1990 года в селе Кожевниково Томской области.

Начинал карьеру в Германии, в клубе "Лахендорф". Выступал за команды: "Лахендорф" (1996-2002), "Нинхаген" (2002-2004), "Ганновер 96" (2004-2013), "Штутгарт" (2013-2015), "Дармштадт 98" (2015-2016), "Кельн" (2016-2018). С января 2018 года - в московском "Динамо".

Играл за юношескую и молодежную сборные Германии. Бронзовый призер юношеского чемпионата мира-2007. Дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче с командой Южной Кореи. Провел за нашу национальную команду четыре встречи.

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