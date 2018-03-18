Футболисты сборной России проголосовали на выборах президента

Тренировочный сбор российской футбольной сборной начался довольно необычным образом. Команда перед тренировкой отправилась на ближайший избирательный участок.

О том, что футболисты будут голосовать, фактически, на рабочем месте, было известно заранее. Сегодня сборная начинает подготовку к контрольным матчам против Бразилии и Франции. Соответственно, утром игроки добирались в подмосковный Новогорск, где команда будет базироваться в ближайшие дни, и на участки по месту жительства попасть не могли.

Поэтому, еще до начала первой тренировки, команда успела отправиться на соседний избирательный участок. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее рассказал, что процедура будет сугубо добровольной: "кто захочет, тот будет голосовать".

Официальный Twitter сборной и сайт РФС опубликовали фото процедуры волеизъявления футболистов - помимо Станислава Черчесова, проголосовали капитан сборной Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Самедов, Александр Головин, Илья Кутепов, Юорий Жирков, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Игорь Смольников, Владимир Габулов, а также другие игроки команды и представители штаба и обслуживающего персонала.