Явка на выборах президента в среднем по России превысила 50 процентов

По данным Центризбиркома на 17 часов по московскому времени явка на выборах президента России преодолела 50-процентный рубеж и составила 51,9 процента.

Такую цифру назвал зампред ЦИК Николай Булаев. С этого момента, сообщил он, комиссия будет сообщать процент явки в режиме реального времени, счетчик расположен на табло в зале заседания Цетризбиркома и обновляется по мере ввода данных в систему ГАС "Выборы".

Такое решение стало сюрпризом для журналистов в инфоцентре ЦИК. Ранее планировалось сообщать цифры по явке по состоянию на 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00.По первым двум "отсечкам" явка составила: на 10:00 - 16,55 процента, на 12:00 - 34,72 процента.

Оба показателя, по словам членов ЦИК, выше, чем были на предыдущих выборах главы государства в то же время.

Голосование на выборах президента продлится до 21:00, именно тогда закроются участки в Калининградской области. Сразу после этого ЦИК запустит счетчик для подведения предварительных итогов голосования.

Предварительные результаты планируется огласить в понедельник в 10:00.