Явка в Москве на 15:00 на 6% выше, чем на выборах президента в 2012-м году

По состоянию на 15:00 явка на выборах президента РФ в Москве достигла 40,12 процента - это на 6 процентов больше, чем результат к этому часу на прошлых президентских выборах в 2012 году. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов:

- В 2012 году явка к 15.00 составляла 34,15 процента, - напомнил он. - Что касается распределения активности по разным районам, то она пока составляет от 30 до 49 процентов.

Самым активным районом на это время стал район Люблино, а меньше всего пока избирателей добрались до участков в Перово. В целом выборы проходят спокойно.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты 3620 избирательных участков - за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке - посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте nashvybor2018.ru.