Явлинский проголосовал на выборах президента

Свой голос на выборах президента отдал кандидат от партии "ЯБЛОКО" Григорий Явлинский.

Около кабинок для голосования Явлинский задержался на минуту и о чем-то поговорил с одним из избирателей.

Ранним утром, как оказалось, у кандидата уже были поводы для тревоги. "Мы сталкиваемся с запугиванием наших наблюдателей, - рассказал он журналистам. - Например, в Кемеровской области. И мы хотели бы сказать, что мы очень подробно фиксируем все такие события и непременно с помощью прокуратуры, ЦИК будем разбираться с теми, кто занимается подобными запугиваниями", - рассказал он.

Не сразу получилось у Явлинского отправить бюллетень в КОИБ. Комплекс "вернул" его кандидату с комментарием, что документ недействителен. Но со второй попытки учел голос Явлинского.