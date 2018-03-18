Интимные фото актрисы и невесты принца Гарри слили в Сеть

Уж сколько раз твердили миру… а воз и ныне там: очередной жертвой небезызвестной хакерской группировки, промышляющей, в том числе, "сливом" на всеобщее обозрение интимных и просто скабрезных фото и видео знаменитостей, стала Меган Маркл.

До недавнего времени - "просто" 36-летняя американская актриса и модель, но теперь чуть больше - официальная невеста принца Гарри, занимающего пятую строчку в череде потенциальных претендентов на британский трон.

На снимках, представленных "компьютерными хулиганами", будущая принцесса запечатлена топлесс. Фото сделаны на каком-то пляже.

Маркл наиболее известна по роли Рейчел Зейн в юридической драме "Форс-мажоры".

Меган родилась в Лос-Анджелесе. В 2002 году дебютировала в сериале "Главный госпиталь". За которым последовали "C.S.I.: Место преступления", "90210: Новое поколение", "Грань", "Касл", "Рыцарь дорог". А так же фильмы "Несносные боссы", "Побег из Вегаса" и "Помни меня" - с Паттинсоном и Броснаном.

Принц и Маркл обручились в осенью прошлого года. Свадьба назначена на 19 мая. Королева Великобритании Елизавета II уже официально одобрила брак внука.

Ранее мы писали, что в интернете оказалось множество разухабистых фото актрисы Роуз Макгоуэн, основной обвинительницы Харви Вайнштейна.