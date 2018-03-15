Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила брак своего внука, принца Гарри, с его невестой, американской актрисой Меган Маркл.

"Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл", - говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Агентство напоминает, что по Акту о престолонаследии, который действует в Великобритании, такое одобрение должны получать все члены королевской семьи, которые занимают первые шесть позиций в очереди на престол. Принц Гарри в этом списке пятый, пропустив вперед своего отца принца Уэльского Чарльза, брата принца Уильяма и его детей - принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Кстати, когда у последней четы родится еще один ребенок (предположительно это произойдет в апреле), Гарри переместится на шестую позицию.

Свадьба 33-летнего принца и 36-летней Меган Маркл намечена на 19 мая. Она пройдет в Виндзорском замке. На церемонию пришлащены 2 640 представителей общественности. Эксперты уже подсчитали, что предстоящее бракосочетание принесет британской экономике 680 миллионов долларов.

Меган Маркл наиболее известна ролью Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры", где играет сотрудницу и возлюбленную главного героя. Кроме того, она появлялась в эпизодах таких телесериалов, как "Главный госпиталь", "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл". В фильмографии Маркл также есть второстепенные роли в полнометражных фильмах "Несносные боссы" и "Помни меня".