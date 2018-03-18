Потребителям в дальнем зарубежье с начала года ушло почти 45 миллиардов кубометров российского газа. Экспорт в Германию вырос на десятую часть, в Австрию и Нидерланды - в два раза, хотя в номинальном выражении объемы относительно невелики (1,3 миллиарда и один миллиард "кубов" соответственно).
На фоне сильных холодов и резко возросшего спроса на газ значительно истощились запасы европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe, в начале прошлой недели они были заполнены в среднем менее чем на четверть. По оценкам "Газпрома", это беспрецедентно низкий уровень на эту дату за историю наблюдений GIE с начала 2011 года. Всего европейские страны за минувшую зиму подняли из ПХГ больше газа, чем предварительно закачали.
Ведущий аналитик S&P Global Platts Мэл Сауарин отмечает, что внутренний газовый рынок Европы, пережив резкий скачок цен на рубеже февраля и марта, пока остается сбалансированным, однако новую волну волатильности может принести вторая половина марта, которая, по ожиданиям синоптиков, все еще будет холодной.
Европа старается быть гибкой в вопросе импорта газа: увеличиваются закупки как внутри региона (у Норвегии), так и на внешних рынках, в том числе речь о сжиженном природном газе (СПГ), а покрытие части внутреннего спроса топливом из ПХГ зимой создает благоприятную почву для высокого экспорта газа из России летом, когда ЕС будет восполнять потраченные объемы.
Подобную ситуацию "Газпром" не раз трактовал в пользу строительства двух ниток нового газопровода "Северный поток-2", однако за океаном это расценили как угрозу. Так, 15 марта группа американских сенаторов призвала минфин США "использовать все возможности для предотвращения строительства" газопровода, иначе проект "станет шагом назад в вопросе диверсификации поставок в Европу".
Санкции США от августа 2017 года дают президенту Дональду Трампу возможность ввести дополнительные ограничения в отношении экспортных трубопроводов из России, но Германия открыто выступала против такого подхода, который может навредить самому ЕС.