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18.03.2018 21:30
Рубрика: Экономика

Погода в "кубе"

Холодный март подстегнул экспорт газа из России почти на треть
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
За первую половину марта "Газпром", по предварительным данным, увеличил добычу на 17,6 процента, продажи на внутреннем рынке - на 30,7 процента, а экспорт - на 29,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Толчком к росту реализации послужила холодная погода: температура и в России, и в Европе пока держится ниже климатической нормы.

Потребителям в дальнем зарубежье с начала года ушло почти 45 миллиардов кубометров российского газа. Экспорт в Германию вырос на десятую часть, в Австрию и Нидерланды - в два раза, хотя в номинальном выражении объемы относительно невелики (1,3 миллиарда и один миллиард "кубов" соответственно).

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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На фоне сильных холодов и резко возросшего спроса на газ значительно истощились запасы европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe, в начале прошлой недели они были заполнены в среднем менее чем на четверть. По оценкам "Газпрома", это беспрецедентно низкий уровень на эту дату за историю наблюдений GIE с начала 2011 года. Всего европейские страны за минувшую зиму подняли из ПХГ больше газа, чем предварительно закачали.

Ведущий аналитик S&P Global Platts Мэл Сауарин отмечает, что внутренний газовый рынок Европы, пережив резкий скачок цен на рубеже февраля и марта, пока остается сбалансированным, однако новую волну волатильности может принести вторая половина марта, которая, по ожиданиям синоптиков, все еще будет холодной.

Европа старается быть гибкой в вопросе импорта газа: увеличиваются закупки как внутри региона (у Норвегии), так и на внешних рынках, в том числе речь о сжиженном природном газе (СПГ), а покрытие части внутреннего спроса топливом из ПХГ зимой создает благоприятную почву для высокого экспорта газа из России летом, когда ЕС будет восполнять потраченные объемы.

США считают рост экспорта газа  из России угрозой для ЕС, несмотря  на гибкий подход Европы к закупкам

Подобную ситуацию "Газпром" не раз трактовал в пользу строительства двух ниток нового газопровода "Северный поток-2", однако за океаном это расценили как угрозу. Так, 15 марта группа американских сенаторов призвала минфин США "использовать все возможности для предотвращения строительства" газопровода, иначе проект "станет шагом назад в вопросе диверсификации поставок в Европу".

Санкции США от августа 2017 года дают президенту Дональду Трампу возможность ввести дополнительные ограничения в отношении экспортных трубопроводов из России, но Германия открыто выступала против такого подхода, который может навредить самому ЕС.

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