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Как найти свой избирательный участок
18.03.2018 08:44
Рубрика: Власть

Как найти свой избирательный участок

Текст: Юрий Политов

Сегодня в России проходят президентские выборы. По всей стране работают около 97 тысяч избирательных участков. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии РФ www.cikrf.ru.

Для удобства избирателей Центризбирком создал интерактивную карту избирательных комиссий РФ, которая расположена на главной странице официального сайта ЦИК под названием "ТИК и УИК на карте России".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Сегодня проходят выборы президента России

По клику на жилом доме, где зарегистрирован гражданин, выделяется помещение для голосования участковой избирательной комиссии (УИК), за которой закреплено здание. Выводится также контактная информация: номер данного избирательного участка, его адрес и телефон.

Напоминаем, что все граждане России включены в списки избирателей на избирательных участках по месту прописки (если вы заранее не подавали заявления о прикреплении к другому участку). Чтобы проголосовать, достаточно прийти на свой участок в день выборов президента 18 марта с паспортом.

Узнать адрес своего участка можно также воспользовавшись формой "Найди свой избирательный участок" в разделе "Избиратели" на сайте ЦИК. Для этого необходимо ввести адрес регистрации по месту жительства. Процесс займет минуту.

Еще один вариант узнать адрес участка, к которому вы прикреплены, - позвонить в Информационно-справочный центр ЦИК по многоканальному номеру: 8-800-707-2018 (звонки по России бесплатны).

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