Камболов вызван в сборную вместо Кокорина

Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов заменит в сборной России форварда "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним: Кокорин получил травму в начале матча Лиги Европы с РБ "Лейпцигом" в минувший четверг. Сразу после встречи игрок прошел медицинский осмотр. Врачи диагностировали у него разрыв крестообразной связки колена. На восстановление форварду потребуется от четырех до пяти месяцев. Это означает, что Александр с большей долей вероятности пропустит чемпионат мира.

В этой ситуации многие ожидали вызова в сборную Артема Дзюбы. В первых трех матчах за тульский "Арсенал" форвард забил три мяча. Но пока главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не спешит приглашать Артема.

Что касается Камболова, то в последний раз он играл за сборную в контрольном матче с Чили в июне прошлого года.