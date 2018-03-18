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18.03.2018 21:38
Рубрика: Спорт

Дзюба пока не нужен

Камболов вызван в сборную вместо Кокорина
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов заменит в сборной России форварда "Зенита" Александра Кокорина.
Фото: EPA
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Напомним: Кокорин получил травму в начале матча Лиги Европы с РБ "Лейпцигом" в минувший четверг. Сразу после встречи игрок прошел медицинский осмотр. Врачи диагностировали у него разрыв крестообразной связки колена. На восстановление форварду потребуется от четырех до пяти месяцев. Это означает, что Александр с большей долей вероятности пропустит чемпионат мира.

В этой ситуации многие ожидали вызова в сборную Артема Дзюбы. В первых трех матчах за тульский "Арсенал" форвард забил три мяча. Но пока главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не спешит приглашать Артема.

Что касается Камболова, то в последний раз он играл за сборную в контрольном матче с Чили в июне прошлого года.

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