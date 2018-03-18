Кинорежиссер Владимир Меньшов уверен, что явка на выборах президента будет высокой

В Москве на участке N142 проголосовал известный кинорежиссер Владимир Меньшов.

Здесь, на улице Александра Невского, он голосует на всех президентских выборах. Не пропустил и нынешние, поскольку считает, что от них зависит дальнейшее развитие страны.

- Надеюсь, явка будет высокой, - отметил режиссер.

Как рассказал председатель участковой избирательной комиссии №142 Андрей Силинский, голосование в целом проходит спокойно, без инцидентов. Свой выбор здесь уже сделали свыше полутысячи человек.

"Всего у нас зарегистрировано 2700 избирателей, из них 195 человек записались через портал госуслуг и МФЦ, - пояснил он. - Люди начали приходить сразу после открытия участка, основную волну ждем по традиции днём".