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18.03.2018 13:41
Рубрика: Власть

Кинорежиссер Владимир Меньшов уверен, что явка на выборах президента будет высокой

Текст: Сергей Жуков

В Москве на участке N142 проголосовал известный кинорежиссер Владимир Меньшов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Здесь, на улице Александра Невского, он голосует на всех президентских выборах. Не пропустил и нынешние, поскольку считает, что от них зависит дальнейшее развитие страны.

- Надеюсь, явка будет высокой, - отметил режиссер.

Как рассказал председатель участковой избирательной комиссии №142 Андрей Силинский, голосование в целом проходит спокойно, без инцидентов. Свой выбор здесь уже сделали свыше полутысячи человек.

"Всего у нас зарегистрировано 2700 избирателей, из них 195 человек записались через портал госуслуг и МФЦ, - пояснил он. - Люди начали приходить сразу после открытия участка, основную волну ждем по традиции днём".

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