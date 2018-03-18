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18.03.2018 20:25
Рубрика: Власть

Константин Косачев: На выборах в России рекордное число международных наблюдателей

Текст: Владислав Куликов

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе аккредитовала на президентские выборы в России 116 международных наблюдателя. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Заявление прозвучало в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

Как голосовали участники президентской кампании 2018 года

По словам Константина Косачева, наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ приехало почти в 13 раз больше, чем было в 2012 году.

"Мы никоим образом не оспаривали желание большого числа международных наблюдателей быть вместе с нами, - сказал он. - Мы не спорили: хотите, присылайте тысячу, хотите две, мы будет только рады, нам нечего скрывать, мы открыты всему миру".

В целом число международных наблюдателей на выборах рекордное - более 1,5 тысяч человек. По мнению сенатора, высокая явка на президентских выборах в России и рекордное число международных наблюдателей опровергают утверждения о якобы предсказуемости результатов голосования.

"Значение этих выборов, конечно же, выходит далеко за географические рамки России, - подчеркнул Косачев. - Все утверждения, что наши выборы предсказуемые, скучные, что в них нет интриги, - это не так; в них есть, безусловно, очень большая интрига, и она прежде всего для окружающего мира: насколько внутренняя и внешняя российская политика сохранит свою преемственность, сохранит свою последовательность, свою предсказуемость".

Косачев заявил, что уровень явки на выборах уже превысил 50 процентов. Сенатор уверен, что этот показатель будет выше 60 процентов. "И в этом смысле явка на президентских выборах в России уже по определению выше, чем, скажем, она была только что на президентских выборах в США, несмотря на то, что там интрига сохранялась до подсчета последнего или предпоследнего бюллетеня", - сказал Косачев.

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