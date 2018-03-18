Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак проголосовала в Москве, проверив, как работает новая система голосования по месту нахождения.

Свой выбор Собчак решила сделать на избирательном участке 158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена в центре Москвы. Вместе с Полиной Виторган, дочерью своего супруга Максима Виторгана, она проголосовала по спецзаявлению о голосовании по месту нахождения.

"Мне казалось, что здесь могут быть какие-то проблемы, - объяснила кандидат такое решение. - У меня проблем не было".

Пока сотрудники УИК заполняли журнал и выдавали бюллетень, Ксения Собчак поинтересовалась фактами нарушений на участке, но их, заверили ее, зафиксировано не было.

"Мы сейчас едем в штаб, будем следить за тем, что происходит, фиксировать нарушения, - рассказала кандидат от "Гражданской инициативы" журналистам о своих дальнейших планах. - Наш штаб фиксирует только официальные нарушения, подтвержденные с участков".

"На момент часа дня эти выборы пока прозрачнее, чем предыдущие", - добавила Собчак.