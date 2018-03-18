"Лещ", "Пересвет" и "Ватник" лидируют в оружейном голосовании

В списке предложенных названий для новейших образцов оружия сменились лидеры. Подводный беспилотник, вероятно, будет назван "Лещ", боевой лазер - "Пересвет" или "Горыныч", а крылатая ракета - "Ватник".

Отметим, что министерство обороны РФ продлило голосование, в ходе которого любой посетитель официального сайта военного ведомства может поучаствовать в выборе названия для трех новейших систем российского оружия. Ранее "выборы" военные намеревались закончить 16 марта.

Напомним, 1 марта на сайте Минобороны заработал специальный сервис по приему предложений граждан. Чуть ранее в этот же день президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию, рассказал о новых разработках российских ученых в оборонной отрасли. После чего глава государства предложил всем россиянам поучаствовать в выборе названий для оружейных новинок.

Имена потребовались новейшему боевому лазерному комплексу, уникальному беспилотному подводному аппарату, который может быть вооружен как обычными, так и ядерными боеприпасами, и крылатой ракете неограниченной дальности полета с ядерной энергетической установкой.

Как рассказали в Минобороны, за предложенные варианты проголосовали почти 5 млн интернет-пользователей. Причем активность голосования не снижается.

Напомним, на первом этапе все могли предложить свои варианты названий. На втором же военные сформировали шорт-лист для каждого вооружения, в который вошли по 50 предложенных названий. "После анализа всех поступивших предложений были определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. На финальном этапе интернет-пользователям предоставляется возможность выбрать названия из них", - отмечали в военном ведомстве.

Что касается лидеров голосования, то, к примеру, по крылатой ракете вперед сразу вырвалась "Пальмира" - название, предложенное главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Но в настоящий момент "Пальмира" с почти 543 тыс. голосов занимает лишь третью строчку. В лидеры неожиданно вырвался "Ватник" с более чем 623 тыс. голосов. На втором месте - "Буревестник".

Среди вариантов названий для боевого лазерного комплекса самым популярным пока остается "Пересвет" (36,788 голосов). Но ему в "спину дышит" с 36.393 голосов вариант "Горыныч". Также популярны названия "Блик", "Светлячок" и "Циклоп", но все-таки борьба здесь точно развернется между "Пересветом" и "Горынычем".

Вероятно уже недосягаемым лидером голосования по названию для беспилотного подводного аппарата стал "Лещ" (82,7 тыс. голосов). Ближайшие преследователи - "Карась", "Аврора" и "Шептун" имеют на 20-30 тыс. голосов меньше. Предыдущий же лидер - "Посейдон" - и вовсе уступает к настоящему моменту "Лещу" уже половину голосов (39,1 тыс.).