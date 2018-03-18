МИД: Лондон так и не предоставил материалы дела об отравлении Скрипаля

На Смоленской площади прокомментировали последние высказывания министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, заявившего о желании Лондона сотрудничать с российской стороной в расследовании покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери 4 марта. Как сообщила агентству ТАСС официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Москва по-прежнему не получила от британцев никаких материалов по этому резонансному делу.

"Время идет, материалы не предоставлены", - подтвердила Захарова. По ее словам, российская сторона направила Британии по официальным каналам несколько дипломатических нот. Но реакции на них не последовало.

В МИД РФ призывают Лондон "вернуться в правовое поле" и перейти от бездоказательных обвинений к совместному полноформатному расследованию. Напомним, что до сих пор российские дипломаты также не имеют консульского доступа к гражданке РФ 33-летней Юлии Скрипаль и ее отцу, которые после отравления неизвестным веществом и способом по-прежнему находятся в больнице Солсбери в критическом состоянии.