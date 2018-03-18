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18.03.2018 13:46
Рубрика: Власть

Минобороны РФ: США готовят в Сирии новые провокации с химоружием

Текст: Юрий Гаврилов
Российский миротворческий Центр в Сирии продолжает уникальную по масштабам гуманитарную операцию в пригородном районе Дамаска - Восточной Гуте. По двум специально организованным коридорам оттуда выводят гражданское население, которое долгое время враждебные президенту Асаду вооруженные формирования использовали в качестве живого щита.
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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По данным Минобороны РФ, только в минувшую субботу через пункт пропуска в Мухайям Аль- Вафедине в северной части Восточной Гуты и расположенный на ее южной окраине населенный пункт Хаммури удалось эвакуировать около 31 тысячи человек, в том числе много детей. А с начала действия так называемых гуманитарных пауз, введенных в Восточной Гуте по инициативе президента РФ с 28 февраля, из-под огня вывели более 48 тысяч человек. В том числе с помощью наших военных все они получили необходимую помощь. Сам процесс эвакуации жителей фиксируется видеокамерами в пунктах пропуска и с беспилотников. В режиме онлайн картинку транслируют на сайте Минобороны РФ.

Накануне начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской объяснил, что гуманитарную акцию в Восточной Гуте организовали с единственной целью - чтобы избежать потерь среди мирного населения в ходе очистки этого района от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и примкнувших в ним других вооруженных отрядов. Эту операцию, подчеркнул Рудской, правительственные войска Сирии ведут в рамках резолюции 2401 Совбеза ООН.

- По имеющейся информации отдельные отряды боевиков готовы сложить оружие и покинуть Восточную Гуту, но ждут команду от своих зарубежных покровителей, - сообщил генерал и призывал всех, кто имеет влияние на боевиков, способствовать их выходу из данного района, чтобы избежать напрасных жертв.

Фото: YouTube
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Рудской заострил внимание на возможных провокациях террористов и их западных покровителей с использованием отравляющих веществ.

"Наряду с ранее озвученной информацией о подготовке боевиками провокаций в Восточной Гуте нам достоверно известно, что районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения на юге Сирии провокаций с применением химического оружия", - сообщил российский генерал. По его словам, в начале марта диверсионные группы переброшены в южную зону деэскалации в район города Деръа, где располагаются формирования так называемой "Свободной сирийской армии".

Ими готовится серия подрыв устройств, начиненных отравляющими веществами.

"В дальнейшем этот факт будет использован для обвинения правительственных войск в применении химоружия", - уверен Рудской.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В российском Генштабе выяснили, что компоненты для изготовления химических боеприпасов уже доставлены в южную зону деэсколации под прикрытием гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций. Помимо этого, боевикам переданы взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки. Кроме того, бандформирования "Джебхат ан-Нусра" с привлечение так называемых "Белых касок" готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габид и Калбб-Луза, расположенных в 25 километрах северо-западнее Идлиба. Для этого туда доставлено 20 контейнеров с хлором. Все готовящиеся мероприятия предусматривается широко освещать в западных средствах массовой информации.

- Данные провокации должны послужить поводом для нанесения США и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии, - уверен Рудской. - Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам. В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет. Возникает вопрос, кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты Америки? Террористов "Джебхат ан-Нусра" и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?

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