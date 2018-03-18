Новости

Неизвестные застрелили мужчину на улице в Торонто 03:02
Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в Британии 02:29
Избирательные участки открылись на всей территории Якутии 02:23
В Хабаровском крае открылись избирательные участки 01:55
В Париже прошла акция против произвола полиции в отношении мигрантов 01:44
В Приморье открылось более 1300 избирательных участков 01:35
В Еврейской автономии начались выборы президента России 01:04
Дзюба: Карпина для меня не существует 00:52
Камболов вызван в сборную России вместо Кокорина 00:19
На Колыме открылись избирательные участки 00:03
Форвард сборной Египта Салах оформил покер за "Ливерпуль" 17.03.2018
Посол РФ в Лондоне: Мы таких вещей не прощаем 17.03.2018
На Камчатке открылись участки для голосования 17.03.2018
Голосование по выборам президента РФ началось на Чукотке 17.03.2018
В Сахалинской области стартовали выборы президента России 17.03.2018
Савченко усмотрела у украинских военных готовность к госперевороту 17.03.2018
Под Владимиром начато расследование ДТП с группой "Пикник" 17.03.2018
ЦСКА второй раз обыграл "Йокерит" в Кубке Гагарина 17.03.2018
Захарова пообещала жесткий ответ на любые новые меры Лондона против РФ 17.03.2018
В Сочи загорелся жилой дом 17.03.2018
Журналист призвал коллег посетить стенд РФ на Парижской ярмарке 17.03.2018
"Ак Барс" сравнял счет в серии с "Металлургом" в Кубке Гагарина 17.03.2018
Опрос: Большинство немцев хотят сближения Германии с Россией 17.03.2018
СКА проиграл "Локомотиву" во втором матче серии Кубка Гагарина 17.03.2018
Захарова: Глава Британского совета остается в России 17.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России
Меркель: ФРГ и ЕС не намерены обсуждать бойкот ЧМ по футболу в России
18.03.2018 02:29
Рубрика: В мире

Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в Британии

Москва обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой защитить российских журналистов в Великобритании. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата

Он отметил, что некоторые корреспонденты получают неприкрытые угрозы. "Мы попросили, чтобы ОБСЕ защитила сотрудников российских средств массовой информации от того возможного произвола, который может пойти через угрозы. Но возникает вопрос, сможет ли данная организация как-то повлиять на Великобританию - страну, которая в принципе отказывается с кем-либо что-либо обсуждать", - цитирует ТАСС дипломата.

Яковенко добавил, что угрозы получают и сотрудники диппредставительств, но слов поддержки от рядовых британских граждан значительно больше.

Главное сегодня

Лавров рассказал, спецподразделения каких стран Запада действуют в Сирии
Силуанов: Минфин может в этом году еще раз разместить евробонды
Пушков рассказал, чем не нравится сенаторам США "Северный поток-2"
Посольство РФ в США обвинило госдеп во вмешательстве во внутренние дела
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР