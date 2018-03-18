Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в Британии

Москва обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой защитить российских журналистов в Великобритании. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

Он отметил, что некоторые корреспонденты получают неприкрытые угрозы. "Мы попросили, чтобы ОБСЕ защитила сотрудников российских средств массовой информации от того возможного произвола, который может пойти через угрозы. Но возникает вопрос, сможет ли данная организация как-то повлиять на Великобританию - страну, которая в принципе отказывается с кем-либо что-либо обсуждать", - цитирует ТАСС дипломата.

Яковенко добавил, что угрозы получают и сотрудники диппредставительств, но слов поддержки от рядовых британских граждан значительно больше.