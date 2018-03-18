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18.03.2018 19:25
Рубрика: Власть

МВД: В день выборов уменьшилось число совершаемых преступлений и ДТП

Текст: Иван Петров
Оперативная обстановка на выборах президента РФ была спокойная, наблюдалось снижение числа преступлений и ДТП. Об этом в воскресенье вечером на заседании Центризбиркома сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Полицейские, а их, к слову, для обеспечения безопасности на избирательных участках было задействовано 356 тыс. человек (с учетом военнослужащих Росгвардии), подвели свои итоги дня голосования. Оказалось, что выборы прошли очень спокойно, без каких-либо криминальных инцидентов. Более того даже число преступлений и дорожных аварий пошло на убыль.

"Могу доложить, что в целом оперативная обстановка в день выборов контролировалась и характеризовалась снижением зарегистрированных преступлений различных видов, снижением ДТП и выявленных административных правонарушений", - сказал замглавы МВД.

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В то же время замминистра заверил, что работа по проверке всех поступивших и поступающих жалоб о ходе голосования продолжится. "Мы не заканчиваем работу по проверке поступающих жалоб и заявлений. Руководителям территориальных органов дано максимум двое суток, чтобы не в ущерб качеству осуществить проверку поступивших заявлений с одновременным уведомлением тех, кто эти жалобы или заявления подали", - пояснил Александр Горовой, добавив, что полицейские должны будут представить в МВД доклад по окончании таких проверок.

Что же касается уже исследованных случаев нарушений, то с ними будут разбираться в Следственном комитете. По словам Горового, в течение дня выборов в территориальные органы полиции поступило 642 сообщения различной направленности, из них 4 с жалобами на наблюдателей, 11 - на членов участковых избирательных комиссий. "По двум фактам по Люберцам и городу Артему Приморского края мы закончили документирование, и материалы передаем в Следственный комитет", - уточнил замглавы МВД.

В Люберцах на одном из участков члены УИК заподозрены во вбросе бюллетеней. На записи с работавшей на участке камеры видно, как женщины бросают в урну сразу несколько бюллетеней. Похожий случай произошел и в городе Артем.

Всего же полицейские за время избирательной кампании зарегистрировали более 3 тыс. сообщений различной направленности. "Было возбуждено 775 административных производств, передано семь материалов нашим коллегам из СК для процессуальной оценки", - уточнил первый замминистра внутренних дел.

За тот же период полиция возбудила 13 уголовных дел. "С начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел, так или иначе затрагивающих ее вопросы", - сказал Горовой, добавив, что в сравнении с выборами 2012 года фиксируется значительное снижение.

Тогда по состоянию на закрытие участков было возбуждено 23 уголовных дела.

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Прокомментировали в МВД и сообщения о хакерской атаке на систему ГАС-Выборы. "Я могу подтвердить факт имевших место хакерских атак, но предварительная работа правоохранительных структур, Роскомнадзора и ЦИК, с учетом многолетнего опыта работы, позволили не допустить обрушения очень важной системы у нашей Центральной избирательной комиссии", - сказал Александр Горовой.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ночь на 18 марта на сайт ЦИК была обрушена DDOS-атака, исходившая с IP-адресов 15 стран. Страны, откуда шла атака, в ЦИКе обещали назвать позднее.

По данным МВД, безопасность на 97 тыс. избирательных участках в воскресенье обеспечили 356 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того для поддержания правопорядка в стране привлекалось более 21 тыс. сотрудников частных охранных предприятий, а также более 52 тысяч дружинников и казаков.

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