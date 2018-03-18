На Шри-Ланке отменили введенный из-за беспорядков режим ЧП

На Шри-Ланке отменен введенный из-за беспорядков режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал глава государства Майтрипала Сирисена.

"Оценив ситуацию с общественной безопасностью, я поручил отменить ЧП", - написал президент в Twitter. Напомним, взять под контроль общественный порядок в стране власти решили 6 марта после того, как в одном из районов начались антимусульманские протесты.

Как пишет РИА Новости, конфликты между буддистами и мусульманами изначально были зафиксированы в городе Дигана, однако затем распространились и на другие части Шри-Ланки. После чего был введен комендантский час, а на улицах появились дополнительные подразделения полиции и армии.