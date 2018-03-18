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"Нед Старк" из "Игры престолов" раскрыл самую старую загадку сериала

Новость 18.03.2018, 16:47 | Текст: Олег Усков

58-летний английский актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка, главу Дома Старков в "Игре престолов", наконец-то раскрыл тайну, не дававшую поклонникам покоя семь лет.

Напомним, Нед был казнен королем Джоффри в первом сезоне саги. И за секунду до того, как голова Старка слетела с плеч, камера показала нам, что Эддард что-то шепчет.

Что шептал Нед? Фанаты стремительно сочинили ряд теорий. Предполагали, что Старк прошептал "валар моргулис" (valar morghulis, "все люди смертны" или "все люди должны умереть" - на высоком валирийском). Также предполагалось, что Старк прошептал "я cдержал обещание" (не раскрывать, кто настоящие родители Джона Сноу). Или что он прошептал заклинание и остался жив, перенесшись в другое тело. Или он общался со своим сыном Браном - через время.

Фото: kinopoisk.ru
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Так вот: никто не угадал, всё неправильно.

В недавнем интервью The Huffington Post сам Бин поставил в этой многолетней дискуссии точку, признавшись, что всего-навсего молился.

"Я тогда подумал, а как бы ты сам поступил, окажись в такой ситуации? Наверное, просто тихо молился бы", - сообщил "Нед". Тем разбив сердца сторонников красивых теорий.

Особенно когда заверил, что ни о каком возвращении его героя в сериал после казни никогда не было и речи. Добавив, что это было бы странно.

Ранее мы писали, что в финале сериале создатели убьют практически всех оставшихся персонажей.

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